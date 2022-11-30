Столичные предприниматели смогут открыть два кафе в парке «Сокольники»
На городские аукционы выставлены два нестационарных торговых объекта под открытие кафе в Восточном административном округе столицы. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, прием заявок продлится до 9 декабря, открытые электронные аукционы пройдут 14 декабря на торговой площадке «Росэлторг».
«Павильоны установлены и располагаются в живописных частях парка «Сокольники» на пересечении прогулочных и спортивных маршрутов», – уточнил глава департамента.
Договоры с победителями торгов будут подписаны на пять лет. Предприниматели смогут оформить интерьер заведений по своему вкусу.
Первое сооружение площадью 285 квадратных метров расположено у Нижнего Майского пруда. Второй павильон общей площадью 380 квадратных метров расположен на Фонтанной площади парка недалеко от главного входа.
Более подробная информация размещена на Инвестиционном портале Москвы.
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