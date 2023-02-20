Столичному бизнесу предложили участок в Новой Москве
На городской аукцион выставлен земельный участок в поселении Десеневском в Новой Москве, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, инвесторы смогут возвести на нем небольшой торговый центр площадью до 1,2 тысячи квадратных метров. Предлагаемый земельный участок находится у Калужского шоссе. Рядом с участком идет строительство частного сектора и жилого квартала.
Заявочная кампания по объекту продлится до 10 марта, открытый аукцион пройдет онлайн 14 марта. Принять в нем участие смогут все желающие.
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