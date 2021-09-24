Стоимость нефти Brent достигла максимума с 2018 года
Цены на нефть марки Brent достигли максимума с октября 2018 года, передает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.
В пятницу на бирже цена ноябрьских фьючерсов Brent прибавила 0,13%, до 77,35 доллара за баррель. За четыре дня сырье этой марки подорожало на 4,5%.
При этом стоимость ноябрьских фьючерсов нефти WTI на торгах поднялась на 0,04% и составляет 73,33 доллара за баррель (плюс 4,3% за четыре дня).
Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировали дали свой прогноз стоимости нефти. Специалисты считают, что пока цены на сырье останутся в диапазоне 72-77 долларов за баррель, дальнейшая динамика будет зависеть от заседания Технического комитета ОПЕК 29 сентября и министерской встречи организации 4 октября, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Стоимость нефти Brent достигла максимума с 2018 года
- На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск чёрных ящиков
- Экс-главу Каталонии Пучдемона задержали в Италии
- Кричевский: После выборов в Тольятти вернутся лихие 90-е
- 20 стран выдвинули Тедроса Аданома Гебрейсуса на пост главы ВОЗ
- Опрос: только 3% россиян полностью довольны размером своей зарплаты
- Экс-замглавы ПФР дали четыре года колонии за многомиллионную взятку
- США направят до $45 млн на восстановление системы здравоохранения Украины
- Бизнес попросил отменить 14-дневный карантин для экспатов
- Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru