Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото достигла рекордных $3050 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

В ходе торгов исторический максимум обновил фьючерс на драгоценный металл с поставкой в апреле. К 08:38 мск цены на золото поднялись до $3050,4 за тройскую унцию.

Позже стоимость металла опустилась до отметки $3049,6.

В феврале золото впервые в истории подорожало до $2973 за тройскую унцию, напоминает 360.ru.

