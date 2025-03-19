Стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум
19 марта 202509:30
Стоимость фьючерса на золото достигла рекордных $3050 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.
В ходе торгов исторический максимум обновил фьючерс на драгоценный металл с поставкой в апреле. К 08:38 мск цены на золото поднялись до $3050,4 за тройскую унцию.
Позже стоимость металла опустилась до отметки $3049,6.
В феврале золото впервые в истории подорожало до $2973 за тройскую унцию, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru