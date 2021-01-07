Стоимость биткоина выросла до 38 тысяч долларов
7 января 202115:37
Стоимость биткоина обновила очередной исторический рекорд, сообщает RT.
По данным торгов на 15:08 мск, которые были опубликованы на сайте CoinDesk, за один биткоин предлагали 38 008 долларов США.
Ранее в первую неделю 2021 года стоимость биткоина несколько раз обновила исторический максимум, достигнув отметки в 34 778 долларов, после чего цена рухнула на 12 процентов.
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7 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru