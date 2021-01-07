Стоимость биткоина выросла до 38 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила очередной исторический рекорд, сообщает RT.

По данным торгов на 15:08 мск, которые были опубликованы на сайте CoinDesk, за один биткоин предлагали 38 008 долларов США.

Ранее в первую неделю 2021 года стоимость биткоина несколько раз обновила исторический максимум, достигнув отметки в 34 778 долларов, после чего цена рухнула на 12 процентов.