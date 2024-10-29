Стоимость биткойна превысила $71 тысячу впервые с июня

Стоимость биткойна впервые с 7 июня превысила $71 тысячу, следует из данных биржи Binance.

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На торгах 29 октября криптовалюта поднялась до отметки $71,587 тысячи (на 05:24 мск). Позже биткойн начал снижение, к 8:00 по Москве его стоимость составляла $71,1 тысячи.

Между тем аналитики Европейского центрального банка Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф заявили, что рост цены биткойна может стать причиной обнищания и раскола в обществе, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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