Стоимость биткойна превысила $71 тысячу впервые с июня

На торгах 29 октября криптовалюта поднялась до отметки $71,587 тысячи (на 05:24 мск). Позже биткойн начал снижение, к 8:00 по Москве его стоимость составляла $71,1 тысячи.

Между тем аналитики Европейского центрального банка Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф заявили, что рост цены биткойна может стать причиной обнищания и раскола в обществе, сообщает РЕН ТВ.

