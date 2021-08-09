Стали известны регионы России с самой большой разницей в зарплатах

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Тюменская области стали регионами России, где отмечается наибольшая разница в зарплатах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги исследования аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По данным аналитиков, зарплаты 10% самых высокооплачиваемых сотрудников в стране составляют 164,7 тысячи рублей. Этот показатель в 13,5 раза выше заработков 10% низкооплачиваемых специалистов — 12,2 тысячи рублей.

«На протяжении последних лет зарплатное неравенство последовательно сокращалось, однако пандемия привела к перелому этого тренда», — подчеркнули эксперты.

Наибольшее зарплатное неравенство проявляется в богатых регионах: в числе лидеров оказались Москва и Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Сахалинская, Астраханская, Нижегородская, Амурская, Калужская, Свердловская области, Краснодарский край. Так, зарплаты наиболее и наименее оплачиваемых работников в Москве составляют 357,5 и 20 тысяч рублей соответственно, отмечает телеканал «360».

В регионах с невысоким уровнем жизни зафиксировали наименьшую разницу в зарплатах. Меньше всего зарплатная разница ощущается в Туве — 16,3 против 95,6 тысячи рублей, пишет Газета.ру. Также к этой категории эксперты отнесли Карелию, Мордовию, Калмыкию, Ингушетию, Чечню, Кировскую и Ивановскую области, Алтайский и Камчатский края.

