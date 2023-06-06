Спрос на криптокошельки упал на 35% с начала 2023 года

Весной 2023 года спрос на криптокошельки упал на треть (35%), выяснили специалисты Yota.

Отмечается, что в прошлом году наблюдался повышенный спрос на криптокошельки, однако весной текущего года интерес россиян к криптовалютам снижался. В целом с начала 2023 года трафик сервисов, связанных с криптовалютами, упал уже на 30%.

Также на 10% сократилась доля наиболее интересующихся «криптой» пользователей в возрасте от 21 до 35 лет. При этом в 2022 году на них приходился 61% общего трафика.

Уточняется, что люди старше 35 лет стали больше интересоваться цифровыми валютами. Эксперты наблюдают наибольший прирост доли трафика в возрастной категории пользователей.