Собянин выделил ₽ 5,5 млрд на организацию грузовых авиаперевозок в Москву

Грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» получит из резервного фонда правительства Москвы 5,5 млрд рублей на фрахтование грузовых воздушных судов. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, передает пресс-служба градоначальника и правительства города.

Компания «Волга-Днепр» и столичное правительство 1 апреля 2022 года по поручению президента РФ Владимира Путина подписали соглашение о сотрудничестве. По его условиям правительство Москвы выступит заказчиком, перевозчик — оператором регулярных грузовых авиаперевозок между российскими городами, а также иностранными государствами ( в том числе Китаем, Турцией, Индией, ОАЭ и другими).

Власти Москвы совместно с правительством России посодействуют оперативному получению необходимых разрешений на международные перелеты и таможенному оформлению грузов.

Планируется, что до конца года самолеты «Волга-Днепр» доставят в Москву около 20 тысяч тонн критически важных грузов: лекарства, медицинские изделия и расходники, продукты, продукция для ИТ и связи, товары народного потребления, оборудование и комплектующие для предприятий.

«Общий объем транспортного заказа со стороны городских властей составит порядка 9,5 млрд руб.», — подчеркнули в пресс-службе.

Услугами перевозчика смогут воспользоваться любые компании, которым необходима оперативная доставка грузов за рубеж. Благодаря заказу Москвы «Волга-Днепр», эксплуатирующая более 70% парка отечественных грузовых гражданских самолетов, сможет продолжить свою деятельность, модернизировать авиапарк и сохранить трудовой коллектив из более 3 тысяч высококвалифицированных сотрудников.

