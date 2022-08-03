Собянин: В столичных технопарках создано около 70 тысяч рабочих мест

Разработчик ИT-решений в сфере ритейла ООО «Атол» получил статус якорного резидента технопарка «Калибр», соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

Согласно распоряжению мэра, «Атол» получит право на налоговые льготы: ставку налога на прибыль снизят для компании с 17 до 13,5 процента.

Как отметили в пресс-службе, предприятие входит в четверку лидеров рынка ритейлтех, а также в двадцатку крупнейших российских ИT-компаний. «Атол» производит несколько десятков комплексных продуктов собственной разработки, в том числе прикладное ПО и SaaS. По данным экспертов, в 2021 году компания выпустила более 390 тысяч кассовых аппаратов и заняла 40% рынка контрольно-кассовой техники в РФ.

«Атол» занимает в технопарке «Калибр» помещения площадью составляет 3 673 кв. м. Здесь работают 190 человек, разрабатывающих облачные решения и программное обеспечение. Так, в июне компания запустила свой платежный сервис «Атол Pay» для приема платежей через терминалы и с помощью QR-кодов, в будущем планируется запуск услуг онлайн-эквайринга.

Технопарк «Калибр» расположен в Останкинском районе (СВАО), площадка специализируется на приборостроении, беспилотном и электротранспорте, аддитивных и телекоммуникационных технологиях, медицинских исследованиях. Всего в Москве действует 48 технопарков, на которых работают более 2 тысяч компаний и создано более 69 тысяч рабочих мест.

