Собянин: Столичные ИП налаживают поставки товаров в Индию и Латинскую Америку

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, количество экспортеров среди индивидуальных предпринимателей в столице за год увеличилось в 2,5 раза.

По словам градоначальника, московские бизнесмены осваивают сейчас поставки продукции в Индию, Латинскую Америку. Также товары поставляются в Китай, Казахстан, Армению, Турцию и другие страны.

«Индивидуальные предприниматели Москвы стали чаще выходить на зарубежные рынки», - отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Предприниматели могут обратиться в Московский экспортный центр и там им помогут найти партнеров из-за рубежа, а также могут оказать финансовую поддержку.

Сергей Собянин отметил, что с помощью экспортного центра заключили контракты производитель головных уборов Miss Sherona, а также шоколада с низким содержанием углеводов Apetitelle.

