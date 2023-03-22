Собянин: Столичные ИП налаживают поставки товаров в Индию и Латинскую Америку
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, количество экспортеров среди индивидуальных предпринимателей в столице за год увеличилось в 2,5 раза.
По словам градоначальника, московские бизнесмены осваивают сейчас поставки продукции в Индию, Латинскую Америку. Также товары поставляются в Китай, Казахстан, Армению, Турцию и другие страны.
«Индивидуальные предприниматели Москвы стали чаще выходить на зарубежные рынки», - отметил Собянин в своем Telegram-канале.
Предприниматели могут обратиться в Московский экспортный центр и там им помогут найти партнеров из-за рубежа, а также могут оказать финансовую поддержку.
Сергей Собянин отметил, что с помощью экспортного центра заключили контракты производитель головных уборов Miss Sherona, а также шоколада с низким содержанием углеводов Apetitelle.
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