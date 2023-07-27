Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске новых досуговых и образовательных площадок в торговых центрах столицы. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Собянин напомнил, что власти города утвердили программу выделения грантов бизнесменам, которые приводят в порядок фасады и расширяют площади под досуговую и развлекательную деятельность в ТЦ.

«С одной стороны, конечно, уже много торговых центров, которые морально и архитектурно не соответствуют чему-то. С другой стороны торговые центры – место притяжения жителей, и если его снести, то там уже никогда ничего такого не будет, там поставят жилой дом в лучшем случае. Поэтому я противник того, чтобы сносить торговые центры в Москве», – подчеркнул мэр, отметив, что это не касается самостроев.

По словам Собянина, в городе меньше торговых площадей, чем в Европе. В то же время мэр указал, что торговля все больше переходит в онлайн и формат доставки. Как отметил Собянин, в ответ на предложения снести торговые центры и строить на их месте дома он призывает «подумать о другом»: изменить фасад, сделать освобождающиеся торговые площади досуговыми, привлечь социально ориентированный малый бизнес. В связи с этим было принято решение о выделении грантов ТЦ, которые хотят провести такую реорганизацию, и начать работу с социально ориентированными предприятиями, которые смогут занять свободные площади.

Кроме того, мэр рассказал о реорганизации ярмарок. Градоначальник подчеркнул, что власти помогли в этом процессе, и столичные рынки, как рестораны и кафе, становятся брендом Москвы.

