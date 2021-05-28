Собянин расширил возможности получение грантов для инновационных стартапов
В Москве утвердили изменённый порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В частности, документ с 15% до 20% увеличивает процент компенсации при покупке отечественного оборудования и программного обеспечения, а её предельный размер не может быть больше суммы налогов, уплаченных компанией в бюджет Москвы за два последних года.
Также отменяются требования к минимальной численности персонала компании и размеру средней зарплаты, благодаря чему получить гранты теперь смогут стартапы (индивидуальные предприниматели) и небольшие инновационные фирмы.
Кроме того, постановление вводит новый вид грантов - на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов, над которыми работают от двух до пяти участников Московского инновационного кластера. Поддержка таких проектов составит максимум 600 миллионов рублей в течение трёх лет.
В документе отмечается, что максимальный размер компенсации составит 20% затрат кооперационного проекта, а при покупке российского оборудования или программного обеспечения - 25%.
В правительстве добавили, что участие в отборе смогут принять компании, реализующие «прорывные технологические проекты», после прохождения социально-экономической и технологической экспертизы. Заявки на получение грантов начнут принимать с 21 июня 2021 года.
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