Собянин расширил возможности получение грантов для инновационных стартапов

В Москве утвердили изменённый порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В частности, документ с 15% до 20% увеличивает процент компенсации при покупке отечественного оборудования и программного обеспечения, а её предельный размер не может быть больше суммы налогов, уплаченных компанией в бюджет Москвы за два последних года.

Также отменяются требования к минимальной численности персонала компании и размеру средней зарплаты, благодаря чему получить гранты теперь смогут стартапы (индивидуальные предприниматели) и небольшие инновационные фирмы.

Кроме того, постановление вводит новый вид грантов - на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов, над которыми работают от двух до пяти участников Московского инновационного кластера. Поддержка таких проектов составит максимум 600 миллионов рублей в течение трёх лет.

В документе отмечается, что максимальный размер компенсации составит 20% затрат кооперационного проекта, а при покупке российского оборудования или программного обеспечения - 25%.

В правительстве добавили, что участие в отборе смогут принять компании, реализующие «прорывные технологические проекты», после прохождения социально-экономической и технологической экспертизы. Заявки на получение грантов начнут принимать с 21 июня 2021 года.

