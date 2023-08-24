Собянин: На портале поставщиков Москвы работает уже более 310 тысяч организаций

Миллион котировочных сессий на сумму более 169,2 млрд рублей провели на портале поставщиков Москвы за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, сервис стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема.

«На платформе работают свыше 310 тыс. поставщиков с большим ассортиментом продукции. Здесь, например, можно приобрести канцелярские принадлежности, учебники, строительные материалы и горячие обеды для школ, детских садов и поликлиник», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Процесс закупки проходит в электронном виде, что упрощает процедуру и позволяет бизнесу экономить время. При этом власти развивают механизм торгов: так, в 2022 году был увеличен лимит на закупки через мини-аукционы, в текущем — появилась возможность проводить совместные котировочные сессии и региональным, и московским заказчикам. По мнению Собянина, это привлечет больше поставщиков.

