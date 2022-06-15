СМИ: VK и Потанин интересуются покупкой «Авито»
Холдинг VK и нидерландская Prosus ведут переговоры о покупке сервиса объявлений «Авито». Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, активом интересуется также структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным.
Отмечается, что договоренность по сделке пока не достигнута. Кроме того, по данным Bloomberg, Prosus может продать и принадлежащие ей 25,7% в холдинге VK.
Ранее стало известно, что «Авито» намерена продолжить работу в России как самостоятельный бизнес, компания-владелец решила выделить площадку в отдельную структуру, напоминает Ura.ru. В мае Prosus объявила о намерении уйти из РФ и начала поиск покупателя на актив, пишет RT.
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