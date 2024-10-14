СМИ: В России начнут разливать шотландский виски Glendale
Российская компания Luding Group подписала с шотландской Campbell Mayer контракт, по которому сможет выпускать виски Glendale. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на Luding Group.
Как отметил представитель организации, Glendale ранее разливали только в Шотландии, но теперь выпуском крепкого напитка займется подмосковный Коломенский винно-коньячный завод.
Розлив виски в России собираются наладить до конца текущего года. Планируется, что производство составит 70 тысяч бутылок в месяц, при этом объемы могут быть увеличены. Крепкий напиток будет продаваться в сегменте «эконом», цена пока не уточняется.
Между тем производящий виски и ром челябинский завод «Центр пищевой индустрии — Ариант», национализированный у группы «Ариант», приостановил работу, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru