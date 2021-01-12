СМИ: Сына миллиардера Мордашова отчислили из вуза и забрали в армию

Сын владельца компании «Северсталь», миллиардера Алексея Мордашова был отчислен из вуза и отправился служить в армию. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По данным издания, Никиту Мордашова отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ) летом 2020 года. Сын миллиардера учился на платной основе на факультете мировой экономики и мировой политики. Согласно информации на сайте ВШЭ, Мордашов был одним из худших студентов курса.

Как сообщил собеседник Forbes, из-за проблем с учёбой Мордашов-старший отправил сына в армию. По информации другого собеседника издания, Никите не нравилось обучение, и он не стремился остаться в ВШЭ.

Алексей Мордашов — один из самых состоятельных людей в России, он занимает четвёртое место в списке Forbes с состоянием в 23,5 миллиарда долларов. Сыновья миллиардера Никита и Кирилл в 2019 году стали совладельцами бизнеса Мордашова, получив 65% акций золотодобытчика Nordgold и 25% акций туроператора TUI.

