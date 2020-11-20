СМИ: Сбербанк ведёт переговоры о покупке «М.Видео»
Российский Сбербанк планирует покупку «М.Видео» или его маркетплейса goods.ru.
Как сообщает издание The Bell со ссылкой на источники, банк ведёт переговоры о возможной покупке.
При этом промышленно-финансовая группа «Сафмар», контролирующая компанию «М.Видео—Эльдорадо», опровергает возможность продажи. По словам представителей «Сафмара», группа планирует в дальнейшем развивать «М.Видео».
Группа «М.Видео — Эльдорадо» — сеть по продаже бытовой техники и электроники, один из лидеров российского рынка. В 2018 году группа была создана на основе публичной компании «М.Видео» после покупки сети «Эльдорадо».
Контролирующий акционер «М.Видео — Эльдорадо» — группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, которой принадлежат 73,5% акций.
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