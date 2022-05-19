СМИ: Сбер продал онлайн-кинотеатр Okko
«Сбер» сообщил о продаже онлайн-кинотеатра Okko, а также ряда других активов экосистемы, сообщает РБК.
Новым собственником Окко стала «российская компания, не связанная с группой "Сбер", рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции СЩА или ЕС», говорится в письме гендиректора сервиса Сергея Шишкина партнерам.
Структуры Сбербанка вышли из капитала «Окко», «Звука», «Облачных технологий» (SberCloud) и «Центра речевых технологий», уточняет «Интерфакс».
По данным агентства, единственным владельцем проданных Сбербанком активов стало АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных.
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