СМИ: Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO

Группа Санкт-Петербургской биржи может выйти на IPO в 2022 году, пишет «Коммерсант».

Как ожидается, к тому времени ее оценка составит $1 млрд. Эксперты считают, эта сумма может оказаться в несколько раз больше. Чтобы добиться таких показателей, утверждена новая стратегия развития группы на три года. Это позволит сделать российскую биржу универсальной.

Специалисты говорят, что планы выполнимы при условии сохранения тенденции притока розничных инвесторов на фондовый рынок.

Ранее один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года сообщил, что откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.

Об этом глава Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон заявил на форуме в Давосе.

