СМИ: Производитель макарон Barilla повысит цены с 1 марта
Поставщик макаронных изделий ООО «Барилла Рус» (бренд Barilla) уведомил торговые сети о повышении цен на 26 видов продукции с 1 марта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.
Отмечается, что бренд Barilla — один из наиболее востребованных в России. В мае 2024 года специалисты «Нильсен» определили, что марка входит в пятерку самых продаваемых в денежном выражении. По данным Института развития предпринимательства и экономики, доля Barilla на рынке макаронных изделий в РФ составляет 10%.
Как указал источник «Коммерсанта» в одной из торговых сетей, планируется повышение цен только на импортную продукцию бренда. Такие товары формируют 20% российского ассортимента Barilla.
Больше всего, на 30%, подорожают макаронные изделия без глютена — спагетти, фузилли, пенне ригате. Цены на лазанью, феттуччине, тальятелле и фарфалле вырастут на 20%, большинство соусов станут дороже на 15%. Компания связывает подорожание продукции с ослаблением рубля, а также увеличением таможенной пошлины.
В то же время отмечается, что ретейлеры не получали уведомлений об изменении цен на товары Barilla, произведенные в России.
Ранее стало известно, что крупные производители хлеба в РФ планируют повысить отпускные цены на 10-12% с 1 марта, напоминает Ura.ru.
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