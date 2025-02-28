СМИ: Производитель макарон Barilla повысит цены с 1 марта

Поставщик макаронных изделий ООО «Барилла Рус» (бренд Barilla) уведомил торговые сети о повышении цен на 26 видов продукции с 1 марта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.

Отмечается, что бренд Barilla — один из наиболее востребованных в России. В мае 2024 года специалисты «Нильсен» определили, что марка входит в пятерку самых продаваемых в денежном выражении. По данным Института развития предпринимательства и экономики, доля Barilla на рынке макаронных изделий в РФ составляет 10%.

Как указал источник «Коммерсанта» в одной из торговых сетей, планируется повышение цен только на импортную продукцию бренда. Такие товары формируют 20% российского ассортимента Barilla.

Больше всего, на 30%, подорожают макаронные изделия без глютена — спагетти, фузилли, пенне ригате. Цены на лазанью, феттуччине, тальятелле и фарфалле вырастут на 20%, большинство соусов станут дороже на 15%. Компания связывает подорожание продукции с ослаблением рубля, а также увеличением таможенной пошлины.

В то же время отмечается, что ретейлеры не получали уведомлений об изменении цен на товары Barilla, произведенные в России.

Ранее стало известно, что крупные производители хлеба в РФ планируют повысить отпускные цены на 10-12% с 1 марта, напоминает Ura.ru.

