СМИ: Оператора карт «Мир» могут приватизировать

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») может быть приватизирована. Такую возможность обсуждают в Министерстве финансов, сообщает «Коммерсантъ».

Эту тему инициировал первым заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по развитию НСПК. В дальнейшем её периодически поднимали представители рынка.

По оценке специалистов, для приватизации оператора карт «Мир» наступил удобный момент, частный капитал требуется для дальнейшего развития системы. Публичное размещение акций на бирже предполагает успех.

В любом случае, Минфину необходимо просчитать все риски такого шага, а также обсудить идею на межведомственном уровне. При этом в Центробанке, которому принадлежит платежная система, заявили, что изменений в акционерной структуре системы пока не предполагается.

Называется следующий вариант приватизации: передача 50% плюс одной акции НСПК от ЦБ кабинет министров, а остальное ключевые участники платежного рынка должны поделить между собой. Однако для Минфина более предпочтительна 100% приватизация, отметил источник издания.

