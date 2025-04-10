СМИ: OpenAI подала иск против Илона Маска
Компания OpenAI подала встречный иск против миллиардера Илона Маска, потребовав оградить ее от возможных незаконных и несправедливых действий. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, организация попросила федерального судью «остановить Маска от любых "дальнейших незаконных и несправедливых действий" против OpenAI в судебном разбирательстве по поводу будущей структуры».
До этого бизнесмен подал иск, в котором возражал против планов OpenAI стать коммерческой компанией. Федеральный суд отклонил заявление.
Илон Маск был одним из сооснователей OpenAI в 2015 году, позже миллиардер разорвал связи с организацией.
Ранее Маск пригрозил запретить в своих компаниях устройства Apple, если в них интегрируют технологии искусственного интеллекта OpenAI, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в Свердловской области пострадали семь человек
- Российско-американские переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 10 апреля
- В Крыму начнут строительство двух новых водохранилищ
- СМИ: Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума
- Украинский беспилотник сбили в Курской области
- Ректор Щепкинского училища Любимов допустил скорую отмену именных билетов
- Учителя обезвредили хулигана, ворвавшегося в школу Челябинска
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Hope Harbor Society
- СМИ: OpenAI подала иск против Илона Маска
- Над Курской областью уничтожили еще шесть украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru