СМИ: OpenAI подала иск против Илона Маска

Компания OpenAI подала встречный иск против миллиардера Илона Маска, потребовав оградить ее от возможных незаконных и несправедливых действий. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, организация попросила федерального судью «остановить Маска от любых "дальнейших незаконных и несправедливых действий" против OpenAI в судебном разбирательстве по поводу будущей структуры».

До этого бизнесмен подал иск, в котором возражал против планов OpenAI стать коммерческой компанией. Федеральный суд отклонил заявление.

Илон Маск был одним из сооснователей OpenAI в 2015 году, позже миллиардер разорвал связи с организацией.

Ранее Маск пригрозил запретить в своих компаниях устройства Apple, если в них интегрируют технологии искусственного интеллекта OpenAI, напоминает RT.

