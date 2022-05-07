СМИ: Некоторые китайские компании прекратили поставки в Россию из-за санкций

Ряд китайских компаний прекратил поставки своей продукции в Россию из-за санкций против РФ и давления американских производителей. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

СМИ: Xiaomi и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию

По данным издания, в марте Минторг США заявил о возможном прекращении американского программного обеспечения китайским производителям, если те будут поставлять полупроводники в РФ в обход санкций.

В связи с этим некоторые компании прекратили поставки в Россию, не заявляя об этом официально. В частности, такое решение приняли Lenovo и Xiaomi: в последние недели смартфоны Xiaomi не поставлялись в РФ.

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