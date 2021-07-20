СМИ: Mastercard может закрыть бренд Maestro

Международная платежная система Mastercard не исключает закрытие бренда дебетовых карт Maestro, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания заявляют, что подобное решение может быть принято в связи с недостаточной прибыльностью бренда и низкими комиссиями по картам, а также из-за того, что карты Maestro не используются в онлайн-коммерции.

Источники «Коммерсанта» добавили, чото в настоящее время Mastercard обсуждает закрытие Maestro с национальной платежной системой Белоруссии, причём данные переговоры ведутся в рамках закрытия бренда во всём мире.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем, сообщает RT.