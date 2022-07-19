СМИ: Магазины одежды потеряют до $800 млн в случае ухода из России

Как отмечает издание, объявившая о сворачивании бизнеса в РФ сеть H&M уже оценила потери от закрытия магазинов в 2 млрд шведских крон (около $190 млн). Убытки испанской Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) в случае ухода компании из России могут оказаться еще значительнее: около $300 млн, пишет RT. Японская Uniqlo и французская Decathlon могут потерять примерно по $150—170 млн.

По данным «Коммерсанта», убытки зарубежных ретейлеров могут усугубить претензии арендодателей. Часть компаний уже начала получать иски от владельцев арендованных торговых площадей, пишет Ura.ru. В мае-июле было подано более 30 заявлений, общая сумма требований по которым составляет более 2,3 млрд рублей.

