Сеть H&M устроит распродажу перед уходом из России
Розничная сеть Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Об этом говорится в заявлении компании.
В марте на фоне российской специальной военной операции ретейлер приостановил продажи в РФ, напоминает Ura.ru.
«Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», - отмечается в сообщении H&M Group.
В рамках процесса сворачивания бизнеса сеть магазинов одежды на время возобновит работу магазинов, чтобы распродать товары, пишет РИА ФАН.
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