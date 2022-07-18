Сеть H&M устроит распродажу перед уходом из России

Розничная сеть Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Об этом говорится в заявлении компании.

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В марте на фоне российской специальной военной операции ретейлер приостановил продажи в РФ, напоминает Ura.ru.

«Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», - отмечается в сообщении H&M Group.

В рамках процесса сворачивания бизнеса сеть магазинов одежды на время возобновит работу магазинов, чтобы распродать товары, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдеждакомпанияМагазины
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