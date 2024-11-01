СМИ: Крупный бизнес перенесет выплаты премий на декабрь
Компании из разных секторов экономики прорабатывают возможность переноса годовых премий и бонусов для сотрудников с начала следующего года на декабрь текущего на фоне введения с 1 января обновленной системы налогообложения. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, перенести выплату премий уже решилось около 25-30% организаций, в дальнейшем на этот шаг могут пойти и другие представители бизнеса. Как отметил глава совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов, переносят выплаты главным образом крупные частные компании, так как госорганизации привязаны к фиксации итогов предыдущего года.
Со следующего года в России вырастет налоговое бремя для сотрудников с совокупным годовым доходом от 2,4 млн рублей, ставка НДФЛ для них увеличится до 15%. При этом при доходе от 5 млн налог составит 18%, от 20 млн — 20%, более 50 млн — 22%. В расчет совокупного дохода для НДФЛ также включаются премии, в связи с этим бизнес задумывается о переносе выплат бонусов в качестве способа компенсации «недополученного» дохода на руки.
Между тем аналитики выяснили, что при наличии альтернативы премию вместо новогоднего корпоратива выбрали бы 74% россиян, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru