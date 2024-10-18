СМИ: Крупные птицефабрики РФ повысят отпускные цены на куриные яйца

Два крупных российских производителя куриного яйца – птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» – начали увеличивать отпускные цены на продукцию. Об этом пишут «Ведомости».

Издание напоминает, что ранее птицефабрика «Окская» анонсировала повышение цен на 5% с ноября. По данным источника «Ведомостей», с этого же месяца «Вараксино» увеличит стоимость яиц «Вараксино» и «Село зеленое» на 8%. При этом птицефабрика «Волжанин» уже подняла закупочные цены на продукцию, с октября они выросли на 5%.

В свою очередь, дистрибутор яиц «Праксис» (их выпускает птицефабрика «Вараксино») компания «Праксис-ово» предупредила ретейлеров о повышении цен до 12% 5 ноября, в зависимости от ассортимента. Организация указала на рост себестоимости продукции из-за «сложной геополитической ситуации», отметив подорожание гофротары, упаковочной пленки, кормов и ветпрепаратов.

По данным Росстата, потребительские цены на яйца в РФ за 8-14 октября выросли на 0,3%, пишет Ura.ru.

