СМИ: Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии

Японские компании Honda Motor и Nissan Motor ведут предварительные переговоры о слиянии на фоне растущей конкуренции с производителями из Китая и более низким, чем прогнозировалось, спросом на электромобили. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, корпорации ищут «способ объединения, который поможет им лучше конкурировать». В случае слияния в промышленности появится автогигант, активы которого составят $52 млрд, он станет третьим автопроизводителем на планете после Toyota и Volkswagen.

Как ожидается, изменения позволят привлечь инвестиции, чтобы конкурировать с американской Tesla и китайской BYD. Последняя во втором квартале текущего года обогнала Honda и Nissan по объему глобальных продаж, выйдя на седьмое место в мире.

Ранее СМИ сообщили о «непростых временах» для Nissan, прогнозировалось, что через год автопроизводителя продадут концерну Honda или же закроют, напоминает 360.ru.

