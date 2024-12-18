СМИ: Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии
Японские компании Honda Motor и Nissan Motor ведут предварительные переговоры о слиянии на фоне растущей конкуренции с производителями из Китая и более низким, чем прогнозировалось, спросом на электромобили. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, корпорации ищут «способ объединения, который поможет им лучше конкурировать». В случае слияния в промышленности появится автогигант, активы которого составят $52 млрд, он станет третьим автопроизводителем на планете после Toyota и Volkswagen.
Как ожидается, изменения позволят привлечь инвестиции, чтобы конкурировать с американской Tesla и китайской BYD. Последняя во втором квартале текущего года обогнала Honda и Nissan по объему глобальных продаж, выйдя на седьмое место в мире.
Ранее СМИ сообщили о «непростых временах» для Nissan, прогнозировалось, что через год автопроизводителя продадут концерну Honda или же закроют, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru