СМИ: Facebook запустит собственную криптовалюту в январе 2021 года
Facebook планирует запустить в обращение собственную криптовалюту Libra в январе 2021 года, она будет обеспечиваться долларом. Об этом со ссылкой на три вовлеченных в проект источника сообщает Financial Times.
Партнерами компании по запуску новой криптовалюты стали 27 компаний, включая Visa, Mastercard, PayPal и Spotify. Участники эксперимента с новой валютой интегрируют ее в свои сервисы и проведут тестирование, чтобы проверить, насколько использование такого формата оплаты удобно. Отмечается, что стартовый взнос за вступление в клуб составляет 10 миллионов долларов.
Apple, Google, Amazon и Microsoft пока не присоединились к проекту. Позже PayPal, Mastercard и Ebay вышли из списка участников.
Один из источников рассказал FT, что изначально Facebook выпустит только валюту, привязанную к доллару. Это связано с опасениями американских и зарубежных регуляторов о том, что такая криптовалюта может создать конкуренцию национальной валюте.
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