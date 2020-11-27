СМИ: Facebook запустит собственную криптовалюту в январе 2021 года

Facebook планирует запустить в обращение собственную криптовалюту Libra в январе 2021 года, она будет обеспечиваться долларом. Об этом со ссылкой на три вовлеченных в проект источника сообщает Financial Times.

Партнерами компании по запуску новой криптовалюты стали 27 компаний, включая Visa, Mastercard, PayPal и Spotify. Участники эксперимента с новой валютой интегрируют ее в свои сервисы и проведут тестирование, чтобы проверить, насколько использование такого формата оплаты удобно. Отмечается, что стартовый взнос за вступление в клуб составляет 10 миллионов долларов.

Apple, Google, Amazon и Microsoft пока не присоединились к проекту. Позже PayPal, Mastercard и Ebay вышли из списка участников.

Один из источников рассказал FT, что изначально Facebook выпустит только валюту, привязанную к доллару. Это связано с опасениями американских и зарубежных регуляторов о том, что такая криптовалюта может создать конкуренцию национальной валюте.

