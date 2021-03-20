СМИ: Экс-замглавы Минкомсвязи может пополнить список российских миллиардеров

Бывший замглавы Минкомсвязи, экс-гендиректор Yota Group, основатель стартапа Arrival Денис Свердлов может попасть в список самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, стоимость компании, разрабатывающей технологии для электромобилей, оценивается в 15,3 млрд долларов. При этом производство Arrival еще не запущено.

Согласно прогнозам Bloomberg, после запуска компании капитал Свердлова, владеющего контрольным пакетом акций, составит 11,7 млрд долларов. В этом случае основатель стартапа станет одним из богатейших людей планеты и обойдет многих российских миллиардеров в Bloomberg Billionaires Index.

Компания Arrival была основана в 2015 году. Штаб-квартира стартапа расположена в Великобритании, офисы компании есть в России, США, Германии, Нидерландах, Израиле и Люксембурге. Запуск производства Arrival запланирован на второй квартал 2021 года, и в уже в этом году могут пройти испытания некоторых автомобилей компании на дорогах общего пользования.

