СМИ: Boeing планирует возвращение на российский рынок
Компания Boeing планирует возвращение в Россию и рассматривает вариант поставок самолетов в страну в два этапа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что на первом этапе производитель может разрешить поставки российским авиакомпаниям старых лайнеров от других перевозчиков, в частности, из дружественных стран. На втором этапе ожидается снятие всех ограничений, при этом организациям из РФ позволят оформлять заказы напрямую у Boeing.
Также компания может возобновить поставки запчастей после отмены санкций. По данным СМИ, лизингодатели уже ведут закулисные переговоры с российскими компаниями о том, какие самолеты хотят приобрести перевозчики. В приоритете модели Boeing 737 и 777.
«Взамен американскому производителю могут снова открыть доступ к российскому титану, от которого компания сама отказалась в 2022 году. Несмотря на это, поставки основным поставщикам Boeing продолжались... их закупал французский производитель двигателей и шасси Safran», — пишет Shot.
По словам экспертов, возвращение в РФ выгодно компании, так как после отмены всех ограничений получать деньги за запчасти будет сама Boeing, а не организации, поставляющие детали по параллельному импорту.
Ранее стало известно, что некоторые иностранные компании рассматривают возможность возвращения в Россию. Как отметили в Кремле, западные бренды могут вернуться на местный рынок, если решат возобновить деятельность в РФ, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru