СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей

Денежные переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Эрянию Бочкину.

МВД предложило разрешить следователям приостанавливать денежные переводы

При этом, по ее словам, по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.

Кроме того, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже меньшую сумму.

Ранее стало известно, что после возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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