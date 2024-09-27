СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей

При этом, по ее словам, по закону кредитные организации обязаны отслеживать операции с суммами минимум в шесть раз выше.

Кроме того, если ранее карта была замечена в сомнительных операциях, то впоследствии банк может заблокировать даже меньшую сумму.

Ранее стало известно, что после возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

