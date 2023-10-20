Система госзаказа Москвы позволила снизить цены закупок на 10% за первое полугодие
Начальные цены государственных закупок в Москве в первой половине текущего года удалось снизить более чем на 10%. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он выступил на Всероссийской конференции в сфере закупок, которую проводит в Сочи Федеральная антимонопольная служба.
В форуме принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, органов контроля, государственных корпораций и бизнеса. Щербаков рассказал делегатам конференции о столичной системе госзазакупок, инструментах, которые обеспечивают её прозрачность.
«В Москве сформирована гибкая система оценки обоснованности таких закупок и экспертизы цен, что позволяет экономить бюджетные средства уже на этапе планирования. Созданы и регулярно пополняются подробные каталоги продукции, на базе которых разработана типовая документация. Посредством её проводится 80% всех закупок», — отметил глава Департамента.
По его словам, все эти меры также значительно снижают количество обоснованных жалоб. Так, доля закупок по которым поставщики заявили о нарушениях при проведении процедур, в первом полугодии составила менее 1%. Причём жалобы на ошибки в документации вообще отсутствовали.
Иван Щербаков также рассказал о применении в Москве офсетных контрактов. Их особенность заключается в том, что инвесторы открывают и модернизируют производства на территории мегаполиса. В ответ город гарантирует закупки продукции на срок до 10 лет. На сегодня в столице заключено 14 таких контрактов. Инвесторы уже поставляют Москве лекарства, медицинские изделия и продукты для молочных кухонь.
Оперативные закупки малого объема позволяет проводить московский Портал поставщиков. Он интегрирован с региональными электронными магазинами, что позволяет предпринимателям предлагать свои товары и услуги сразу на нескольких платформах в разных регионах. Заказчики, в свою очередь, получают больше предложений и экономят средства.
Спустя 10 лет после запуска на Портале работают муниципальные и госзаказчики из 40 регионов РФ, а также поставщики со всей страны. Каталог продукции уже превышает два миллиона уникальных наименований.
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