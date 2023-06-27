«Шоколадница»: Количество посетителей ресторанов снижается, а средний чек растет

Средний чек ресторанов «Шоколадница» растет, на что влияет целый ряд факторов, заявил директор департамента управления недвижимостью ГК «Шоколадница» Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН.

«Что касается «Шоколадницы», растет средний чек. Меньше людей приходит, чек растет и оборот растет. Есть инфляционные факторы, которые очень влияют на цены, но есть и внутренние факторы работы команды. Приходится делать специальные предложения, чаще менять меню, работать с персоналом. Это целый набор факторов. Приходится обновлять рестораны, менять систему мотивации, приходится решать десятки вопросов. Нужно больше работать, чтобы оставаться в отрасли», - рассказал он.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» повысит цены в среднем на 6% почти на все меню, сообщила ранее директор по связям с общественностью сети «Вкусно – и точка» Наталья Меркушова в интервью НСН. При этом она отметила, что цены у ресторанов все равно будут ниже, чем у конкурентов.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что «Вкусно – и точка» с 26 июня повысит цены на 5-8% почти на все меню из-за подорожавших ингредиентов и проблем с логистикой. В частности, стоимость чизкейка вырастет со 175 до 185 рублей. При этом изменение цен не затронет только напитки.



