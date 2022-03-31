Сеть ресторанов здорового питания «Грядка» планирует открыть 20 точек в Москве
Около 20 ресторанов здорового питания «Грядка» планируют открыть в Московском регионе. Об этом сообщил журналистам владелец сети Дмитрий Романов.
Как отметил бизнесмен, «Грядка» уже 11 лет работает в регионах России.
«А в 2020 году мы решили зайти в Москву и построили фабрику на 5 тыс. кв. м в Лобне. Мы уже открыли свои рестораны в Долгопрудном, Лобне и Дмитрове, всего у нас 14 ресторанов по всей стране. И сейчас у нас в планах в течение 1,5 месяца открыть восемь ресторанов в Москве и еще 10 в Московской области», — рассказал Романов.
Владелец «Грядки» подчеркнул, что продукты для ресторанов закупаются у отечественных производителей, и посетителям предлагают «нормальную, здоровую русскую кухню». По словам Романова, в перспективе «Грядка» может заменить McDonald's, который «навязан с Запада».
В настоящее время руководство ресторанов готовит заявку на грант мэра Москвы для развития сети в столице.
«И дальше мы ожидаем нашего взрывного развития. Например, мы готовы открываться на месте закрывающихся Starbucks и McDonald's», — подчеркнул Романов.
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