Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тысячи обращений предпринимателей

Справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тысячи обращений от предпринимателей столицы в 2023 году, сообщила министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, наиболее популярными у пользователей были разделы, которые позволяли уточнить законодательные акты или узнать о выявленных объектах обложения торговым сбором, а также помогающие рассчитать ставки.

«Сервис “Торговый сбор Москва” в мессенджере “Телеграм” заработал в конце 2022 года. Он создан для помощи бизнесу, повышения финансовой грамотности предпринимателей и снижения количества налоговых правонарушений. Сервис обработал с начала этого года уже более 700 обращений», – отметила Багреева.

По её словам, 98% пользователей, согласно опросам, удовлетворены качеством полученных ответов. Глава департамента также добавила, что сервис особенно полезен для представителей малого бизнеса, у которых не всегда есть возможность своевременно отслеживать актуальные требования законодательства.

Ресурс уникален еще и тем, что, помимо доступа к нормативно-правовой базе или нахождении торгового объекта в списке неплательщиков, в его разделе «Расчет ставки торгового сбора» доступен калькулятор, с помощью которого предприниматель, может самостоятельно определить ставку торгового сбора.

