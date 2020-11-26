Сертификатор «Северного потока — 2» вышел из проекта из-за угрозы санкций

Компания-сертификатор газопровода «Северный поток— 2» Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) покинула проект из-за возможных санкций со стороны США.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании, действия DNV GL подпадают под санкции в соответствии с новым руководством к американскому закону «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В связи с этим компания прекратила предоставление услуг.

Работа DNV GL в рамках «Северного потока— 2» предусматривала рассмотрение документации, проверку соответствия строительных работ, контроль тестирования и подготовки оборудования. Кроме того, компания по завершении проекта должна была выдать сертификат соответствия, отмечает RT.

Компания Nord Stream 2 AG, которая занимается управлением газопроводом, не стала комментировать ситуацию, отметив, что защитой компаний от «незаконных экстратерриториальных санкций» должны заниматься европейские правительства и Еврокомиссия.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод, проходящий из России в Германию через Балтийское море. Начало эксплуатации было запланировано на 2020 год. Однако в 2019 году США ввели санкции против проекта, потребовав прекратить строительство газопровода. Швейцарская компания Allseas приостановила работы.

В октябре Вашингтон расширил ограничения против проекта. В соответствии с обновлённым законом о защите энергетической безопасности в Европе, санкции могут распространяться на предприятия, предоставляющие услуги, оборудование или финансирующие модернизацию или оснащение судов, занятых в проекте.

