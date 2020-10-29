Сергунина рассказала о популярных у московских предпринимателей онлайн-сервисах

С начала текущего года сервисами на портале mbm.mos.ru воспользовались свыше 30 тысяч раз, рассказала заммэра Наталья Сергунина. В список самых популярных услуг вошли «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН».

Заммэра отметила, что сервисы, собранные на портале для малого бизнеса, значительно упрощают для предпринимателей рутинные процедуры вроде регистрации фирмы или поиска подходящих помещений.

Руководитель столичного департамента предпринимательства Алексей Фурсин добавил, что за консультациями в течение 2020 года обратились более 3,8 тысяч раз. Он рассказал, что чаще всего предприниматели обращаются за сведениями о мерах финансовой поддержки, запуске стартапа и налогообложении.

Уточняется, что недавно на портале запустили новый сервис «Интерактивный помощник», который индивидуально выбирает для каждой компании меры поддержки по ИНН, а также рекомендует программы обучения и подходящие услуги.

В пресс-службе добавили, что все онлайн-сервисы и услуги на mbm.mos.ru предоставляются на бесплатной основе. Кроме того, на портале можно после регистрации записаться на участие в бизнес-акселераторах или подать заявку на получение субсидий.

