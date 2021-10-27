Сергунина пригласила московских предпринимателей на онлайн-интенсив по работе с маркетплейсами

Обучающий онлайн-курс для предпринимателей по работе с маркетплейсами стартует в Москве 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Сообщается, чтооОбучение начнется с онлайн-конференции «Маркетплейсы 2021», которая состоится 28 октября в 13:00. На ней выступят представители крупнейших платформ электронной коммерции. Все мероприятия бесплатные, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте mbm.mos.ru.

По словам Сергуниной, предпринимателям расскажут, как использовать возможности маркетплейсов в своем бизнесе и какие меры поддержки со стороны города в этом плане сегодня существуют.

В рамках обучения пройдет онлайн-курс «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи», который начнется 9 ноября и будет состоять из четырех вебинаров.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, на сегодняшний день формат маркетплейса считается наиболее актуальным в мировой интернет-торговле.

«По данным исследования аналитического агентства Data Insight, в 2020 году 89% предпринимателей увеличили свой оборот на таких площадках», - рассказал он.

Слушатели узнают, как создать эффективную карточку товара и сделать первые шаги в продвижении, изучат тонкости учета доходов и расходов, познакомятся с особенностями различных налоговых систем.

