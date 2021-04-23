Сергунина: на портале mos.ru начали принимать заявки на городские субсидии для экспортеров
Экспортеры теперь могут подать заявку на получение грантов и субсидий в онлайн-формате на портал mos.ru в разделе «Организация бизнеса», сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Всего доступно шесть мер поддержки экспортеров: пять субсидий и грант. Для их получения юридическому лицу нужно авторизоваться в онлайн-сервисе и прикрепить соответствующие документы. В личный кабинет пользователя будет поступать информация о статусе рассматриваемой заявки.
Субсидии позволят возместить транспортировочные затраты на сумму до 12,5 миллионов рублей. Также покроются затраты на патентование, сертификацию и адаптацию продукции за рубежом. «В 2020 году компании получили финансовую поддержку на сумму около 500 миллионов рублей — в семь раз больше, чем в 2019 году», — заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Экспортный грант для московских компаний был введен в 2020 году. Теперь бизнесмены могут получить грант в размере 10% от выручки по экспортным контрактам, но не более 50% от суммы налогов, уплаченных в бюджет Москвы. При этом общая сумма экспортного кешбэка не может превышать 10 миллионов рублей.
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