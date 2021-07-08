Сергунина: Московским компаниям помогут укрепить позиции на зарубежных рынках

В Москве открылся прием заявок на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что программа ориентирована на организации, которые развиваются в сферах управления городской средой, агротеха, фудтеха, транспорта, а также энергетики и экологии.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, участникам предлагается наставничество зарубежных экспертов и предоставляется возможность презентовать свои проекты представителям международных компаний из списка Global Innovation 1000.

«Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнеров», - отмечает Сергунина.

Программа проводится Московским экспортным центром (МЭЦ) совместно с платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS. МЭЦ финансирует 85% стоимости участия, из всех заявок на конкурсной основе будет осуществлен отбор 20 организаций, которые смогут пройти акселерацию с августа по ноябрь.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уверен, что это поможет столичным компаниям ускорить выход на международный рынок и грамотно выстроить все процессы.

