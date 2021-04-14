Сергунина: для экспортеров Москвы в этом году проведут вдвое больше международных бизнес-миссий

Число международных бизнес-миссий Московского экспортного центра (МЭЦ) увеличится почти вдвое. В этом году их запланировано 25, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Бизнес-миссии — серии деловых встреч, на которых московские компании презентуют свою продукцию иностранным байерам и партнерам по бизнесу. В этом году все они пройдут дистанционно. «Онлайн-формат переговоров позволяет охватить много перспективных рынков», — отметила Сергунина.

Специалисты МЭЦ анализируют рынок и находят потенциальных иностранных покупателей. Таким образом они создают столичным экспортерам комфортные условия для совершения сделок.

В прошлом году московскую продукцию представили в 13 странах. «По предварительным итогам компании заключили контракты более чем на 30 миллионов рублей, хотя переговоры по результатам большинства встреч продолжаются», — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Московский экспортный центр создан Правительством Москвы. Его деятельность направлена на помощь в развитии внешнеэкономических отношений столичных компаний.

