Сергунина: для экспортеров Москвы в этом году проведут вдвое больше международных бизнес-миссий
Число международных бизнес-миссий Московского экспортного центра (МЭЦ) увеличится почти вдвое. В этом году их запланировано 25, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Бизнес-миссии — серии деловых встреч, на которых московские компании презентуют свою продукцию иностранным байерам и партнерам по бизнесу. В этом году все они пройдут дистанционно. «Онлайн-формат переговоров позволяет охватить много перспективных рынков», — отметила Сергунина.
Специалисты МЭЦ анализируют рынок и находят потенциальных иностранных покупателей. Таким образом они создают столичным экспортерам комфортные условия для совершения сделок.
В прошлом году московскую продукцию представили в 13 странах. «По предварительным итогам компании заключили контракты более чем на 30 миллионов рублей, хотя переговоры по результатам большинства встреч продолжаются», — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Московский экспортный центр создан Правительством Москвы. Его деятельность направлена на помощь в развитии внешнеэкономических отношений столичных компаний.
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