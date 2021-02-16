Сергунина: 20 московских компаний представят свои товары в дьюти-фри по программе Made in Moscow
Дьюти-фри аэропорта Шереметьево включит в свой ассортимент товары двадцати столичных компаний под брендом Made in Moscow, среди них – крафтовый шоколад, пастила, мармелад, снеки, экологичная косметика. Эта продукция появится в магазинах беспошлинной торговли до конца февраля, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Участники прошли конкурсный отбор Московского экспортного центра. Отмечается, что расходы на размещение товаров в аэропорту МЭЦ возьмет на себя. Через программу планируется повысить узнаваемость столичных компаний для представителей международного бизнеса.
Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» также помогает предпринимателям вынести их продукцию на новые рынки. Недавно он анонсировал новую программу, в рамках которой поставщиков и производителей будут представлять зарубежным байерам сразу из нескольких стран.
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