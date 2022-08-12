Щербаков: В Москве на торги выставлено 21 нежилое помещение

В Москве на городские торги выставлено 21 нежилое помещение в САО, СВАО и СЗАО. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, заявочная кампания по всем этим объектам завершится в период с 19 по 26 августа, торги пройдут в конце месяца.

«В САО представлено 11 лотов, в СВАО – восемь, в СЗАО – два. Все помещения имеют свободное назначение», – отметил глава департамента.

Все они расположены в жилых домах и отдельно стоящих нежилых зданиях: 14 – на первых этажах, семь – в подвальных.

В Северном округе Москвы шесть помещений предлагаются в новостройках: четыре в Бескудниковском районе, остальные – в Головинском. Их площадь от 53,1 до 215,6 квадратного метра. Особенностью таких лотов является наличие панорамного остекления и выполненных черновых работ, что позволяет сократить сроки ремонта перед открытием офиса, кафе или магазина. Среди реализуемых в САО объектов также помещение в 448,4 «квадрата» в районе Аэропорт, 128 квадратных метров в Дмитровском районе, 116,6 – в Беговом, 50,6 – в Савеловском, 65,8 – в Левобережном.

На северо-востоке представлены четыре помещения на первом этаже новостройки в Северном районе и три лота в Альтуфьеве. Их площадь варьируется от 95,9 до 248,3 квадратного метра. Также в СВАО предлагается лот в 130,4 квадратного метра, расположенный в подвальном этаже жилого дома в районе Марфино.

В Строгине предприниматели могут приобрести помещение в 99,9 «квадрата» на первом этаже жилого дома, а в Покровском-Стрешневе — 502,1 квадратного метра в подвале дома.

Вся информация о помещениях представлена на столичном Инвестиционном портале.

