Щербаков: Портал поставщиков Москвы принял закупок на 84 миллиарда рублей за год
Объем закупок на Портале поставщиков Москвы за прошлый год вырос на 38% и превысил 84 миллиарда рублей, сообщили в мэрии столицы. Как уточнил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, лидерами роста объема закупок стали три региона.
Наибольший показатель - 350% - у Ямало-Ненецкого автономного округа. На 144% вырос объем закупок Краснодарского края. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – почти 100%. Объем закупок Москвы вошёл в топ-10 по приросту, но показал сдержанный рост на 12,5%.
В прошлом году весь процесс работы с госзакупками малого объема полностью перешел в электронный вид. Это экономит время и делает сам процесс более прозрачным и понятным.
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