Щербаков: Два мобильных торговых объекта в парке Дружбы выставлены на торги
На торги выставлены права на ведение торговой деятельности в двух мобильных торговых объектах в Левобережном районе площадью 2,5 квадратного метра каждый. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Прием заявок завершится 3 сентября, электронные аукционы пройдут 7 сентября.
«Москва выставила на открытые аукционы два сезонных нестационарных объекта на севере столицы. Они расположены в центральной части парка Дружбы на пересечении прогулочных маршрутов и зон отдыха для посетителей. В теплый период, с мая по октябрь, объекты могут быть использованы для торговли мороженым, прохладительными напитками и кукурузой», – рассказал Щербаков.
Он также подчеркнул, что права на ведение торговой деятельности в тележках будут реализованы среди представителей малого и среднего бизнеса, договоры с которыми заключат на пять лет.
За первые шесть месяцев 2022 года было реализовано 30 подобных объектов, а средний уровень конкуренции в ходе торгов составил шесть участников на лот.
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