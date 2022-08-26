Щербаков: Два мобильных торговых объекта в парке Дружбы выставлены на торги

На торги выставлены права на ведение торговой деятельности в двух мобильных торговых объектах в Левобережном районе площадью 2,5 квадратного метра каждый. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Прием заявок завершится 3 сентября, электронные аукционы пройдут 7 сентября.

«Москва выставила на открытые аукционы два сезонных нестационарных объекта на севере столицы. Они расположены в центральной части парка Дружбы на пересечении прогулочных маршрутов и зон отдыха для посетителей. В теплый период, с мая по октябрь, объекты могут быть использованы для торговли мороженым, прохладительными напитками и кукурузой», – рассказал Щербаков.

Он также подчеркнул, что права на ведение торговой деятельности в тележках будут реализованы среди представителей малого и среднего бизнеса, договоры с которыми заключат на пять лет.

За первые шесть месяцев 2022 года было реализовано 30 подобных объектов, а средний уровень конкуренции в ходе торгов составил шесть участников на лот.

