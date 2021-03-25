Сбербанк стал самым надежным банком России по версии Forbes

Журнал Forbes признал Сбербанк самым надежным банком России.

Издание составило рейтинг, учитывая данные аккредитованных в РФ рейтинговых агентств. По итогам исследования Сбербанк впервые с 2017 года возглавил список самых надежных российских банков, поднявшись на первую строчку с четвертого места.

На второй строчке рейтинга оказался прошлогодний лидер Райффайзенбанк. Тройку лидеров закрывает Росбанк, сообщает Ura.ru.

Кроме того, по данным Forbes, высокую степень надежности среди государственных банков показали ВТБ, расположившийся на девятом месте, и занявший десятую строчку Газпромбанк.

Наиболее надежным среди частных банков страны остался Альфа-банк, занимающий в списке Forbes 27 место, отмечает телеканал «360».

В феврале Сбербанк стал вторым в рейтинге Forbes среди наиболее экологически ответственных компаний России. Возглавило список российское подразделение корпорации Mars, напоминает РИА ФАН.

