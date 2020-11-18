Сбербанк получит от OZON миллиард рублей
Ozon согласился выплатить Сбербанку 1 млрд руб. в рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы Ozon по проведению IPO.
При этом отмечается, что маркетплейс не признал нарушений. «Хотя мы и Сбербанк России в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы в рамках соглашения об урегулировании согласились выплатить Сбербанку России 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении OZON.
В чем заключается разногласие - не сообщается. При этом, по данным маркетплейса, он получил уведомление от Сбербанка о необходимости выплаты штрафа или предоставлении объяснений, действительно ли были выполнены условия соглашения компаний.
Как отмечает Ozon, компания предоставила необходимые сведения, однако пока проблему со Сбербанком не удаётся решить мирным путём.
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